Warriors All-Stars Killing Floor 2 Surf World Series Life is Strange: Before the Storm Review: Warriors All-Stars

Door Joni Philips op 07-09-2017 om 13:22 Bron: Gamed Hoewel de protagonisten van tijd tot tijd veranderen, zien we steeds grote gelijkenissen tussen de Warriors games van Omega Force. Of het nu gaat om Gundams, Samurai of One Piece personages, het idee blijft altijd hetzelfde: zo stijlvol mogelijk duizenden vijanden in stukken hakken. Ook voor Warriors All-Stars is dat het geval, het grote verschil is dat de protagonisten nu de sterren van Koei Tecmo's grootste franchises zijn.



De gekke set van karakters heeft eigenlijk vooral een hoog PlayStation All-Stars Battle Royale gehalte. Net als die game behouden de personages hier hun originele tekenstijl, wat voor een clash van stijlen zorgt. Onder andere in conversaties en de stages blijft het opvallen hoe uiteenlopend de stijlen zijn, iets wat bijvoorbeeld zelden gebeurt in een game als Super Smash Bros. Die kakofonie had nochtans vermeden kunnen worden door alles naar één stijl te brengen. En het is hierbij begrijpelijk dat een Sophie bijvoorbeeld geen goede indruk zou maken in de realistische stijl van een Dynasty Warriors personage, maar omgekeerd had Lu Bu in een zachte cartoon-stijl wel herkenbaar gebleven. Het had ook een goede manier geweest om wat meer onderscheid te creëren met de standaard Warriors-games waar de realistische stijl al veelvuldig is gebruikt.





Over de variatie dat deze diverse set van karakters veroorzaakt in de gevechten, gaan we echter niet klagen. De standaard-gameplay van het bekampen van honderden vijanden tegelijkertijd is weliswaar bewaard gebleven zonder echte veranderingen, maar er valt meer onderscheid op te maken tussen de karakters onderling. De verschillende personages voelen echt anders aan, denk aan een karakter dat veel trager is of een ander dat juist op snelheid rekent. Het indrukwekkendste is misschien Laegrinna uit Deception die effectief vallen kan uitzetten en activeren, wat meteen iets is dat we nog niet zagen in een Warriors titel. Daarin zie je vaak eerder dat elk karakter op deze manier dient bestuurd te worden. Dit maakt wisselen tussen personages natuurlijk gemakkelijk, maar geeft je hier weinig reden toe. In Warriors All-Stars ga je wel meer zin krijgen om af en toe af te wisselen.



Er zijn wel maar beperkte customizatie-mogelijkheden voor deze karakters. Je kunt hen enkel aanpassen middels equipbare kaarten, waarbij deze kaarten hun voor- en nadelen hebben. Je kunt verzamelde kaarten ook combineren of fuseren, waardoor hun kracht wordt opgedreven. Dit systeem werkt echter onvoldoende consistent, zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je sterke kaarten combineert maar dat je een zwakker resultaat krijgt. Deze onduidelijkheid over hoe alles werkt is dan ook een fikse tegenvaller. Je hebt namelijk toch minder vertrouwen in een systeem als je niet kunt voorspellen wat er gaat gebeuren met je zuurverdiende kaarten. Finaal is het systeem natuurlijk ook niet zo uitgebreid als aanpassingssystemen in voorgaande Warriors games. Dit komt nog het sterkst naar voren wanneer je gaat vergelijken met het recentelijk verschenen Samurai Warriors: Spirit of Sanada dat hiervan juist een sterk punt maakte.





Een meer geslaagde vernieuwing vinden we in de Musou Rush, een nieuwe superaanval. Deze werkt net wat anders dan in typische Warriors games. Daar activeerde je een superaanval vaak om een overdaad aan vijanden af te maken. Waren er geen vijanden in de buurt, dan was hij eigenlijk nutteloos. Deze Musou Rush plaatst simpelweg honderden vijanden op je pad wanneer je hem activeert. Hoe efficiënter je bent in het verslaan van deze vijanden, hoe langer de mode duurt en hoe meer vijanden je krijgt voorgeschoteld terwijl je aanvallen steeds spectaculairder worden. Dit is dan ook een waar grafisch spektakel, waarbij je zelf wordt aangemoedigd door andere personages wat de duurtijd van je Musou Rush weer verder kan opdrijven. Uiteindelijk is dit dan ook de beste manier om een hoge score qua aantal dode tegenstanders te behalen.



Een andere verandering is een grotere focus op teammechanieken, met onder andere de optie teamleden op te roepen voor een speciale aanval, terwijl ze de rest van de tijd simpelweg meevechten met je. En hoewel je de gevechten altijd aangaat met dit back-up team, kun je nooit aan de slag met een vriend. In tegenstelling tot voorgaande Warriors games is er geen coöperatieve multiplayer aanwezig. Sowieso is er niet veel ruimte voor variatie qua modes, je blijft beperkt tot de verhalende modus. Je bent daarmee nog steeds potentieel tientallen tot honderden uren bezig, maar het voelt wat karig aan, zeker omdat ook de stages minder inventief en divers aanvoelen qua opbouw. Ondanks dat ze grafisch wel sterk verschillen – want ze zijn allemaal gebaseerd op één van de aanwezige franchises – krijg je eigenlijk altijd gelijkaardige dingen voorgeschoteld. Omega Force vond het namelijk tijd om de sterren van zijn moederbedrijf in het spotlicht te plaatsen. In een grotendeels overbodig verhaal vinden we reden/excuus om onder andere Dynasty Warriors' Lu Bu, Ninja Gaiden’s Ryu, Dead or Alive’s Kasumi, Samurai Cats’ Nobunyaga Oda – je nieuwe favoriete gamepersonage – en Atelier’s Sophie samen te brengen in één wereld waar ze de strijdbijl tegen elkaar opnemen. Dat het bedrijf beschikt over enkele grote namen, is zeer duidelijk, maar ze hebben zich gelukkig niet beperkt tot de grootste series. Ook uit franchises als Deception, het langvergeten Opoona en Nights of Azure krijgen we representatie. Ondanks die variatie is de kwantiteit wel wat teleurstellend, zeker als je gaat kijken naar de line-up van een serie als Warriors Orochi waar Omega Force al eerder series samenbracht.De gekke set van karakters heeft eigenlijk vooral een hoog PlayStation All-Stars Battle Royale gehalte. Net als die game behouden de personages hier hun originele tekenstijl, wat voor een clash van stijlen zorgt. Onder andere in conversaties en de stages blijft het opvallen hoe uiteenlopend de stijlen zijn, iets wat bijvoorbeeld zelden gebeurt in een game als Super Smash Bros. Die kakofonie had nochtans vermeden kunnen worden door alles naar één stijl te brengen. En het is hierbij begrijpelijk dat een Sophie bijvoorbeeld geen goede indruk zou maken in de realistische stijl van een Dynasty Warriors personage, maar omgekeerd had Lu Bu in een zachte cartoon-stijl wel herkenbaar gebleven. Het had ook een goede manier geweest om wat meer onderscheid te creëren met de standaard Warriors-games waar de realistische stijl al veelvuldig is gebruikt.Over de variatie dat deze diverse set van karakters veroorzaakt in de gevechten, gaan we echter niet klagen. De standaard-gameplay van het bekampen van honderden vijanden tegelijkertijd is weliswaar bewaard gebleven zonder echte veranderingen, maar er valt meer onderscheid op te maken tussen de karakters onderling. De verschillende personages voelen echt anders aan, denk aan een karakter dat veel trager is of een ander dat juist op snelheid rekent. Het indrukwekkendste is misschien Laegrinna uit Deception die effectief vallen kan uitzetten en activeren, wat meteen iets is dat we nog niet zagen in een Warriors titel. Daarin zie je vaak eerder dat elk karakter op deze manier dient bestuurd te worden. Dit maakt wisselen tussen personages natuurlijk gemakkelijk, maar geeft je hier weinig reden toe. In Warriors All-Stars ga je wel meer zin krijgen om af en toe af te wisselen.Er zijn wel maar beperkte customizatie-mogelijkheden voor deze karakters. Je kunt hen enkel aanpassen middels equipbare kaarten, waarbij deze kaarten hun voor- en nadelen hebben. Je kunt verzamelde kaarten ook combineren of fuseren, waardoor hun kracht wordt opgedreven. Dit systeem werkt echter onvoldoende consistent, zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je sterke kaarten combineert maar dat je een zwakker resultaat krijgt. Deze onduidelijkheid over hoe alles werkt is dan ook een fikse tegenvaller. Je hebt namelijk toch minder vertrouwen in een systeem als je niet kunt voorspellen wat er gaat gebeuren met je zuurverdiende kaarten. Finaal is het systeem natuurlijk ook niet zo uitgebreid als aanpassingssystemen in voorgaande Warriors games. Dit komt nog het sterkst naar voren wanneer je gaat vergelijken met het recentelijk verschenen Samurai Warriors: Spirit of Sanada dat hiervan juist een sterk punt maakte.Een meer geslaagde vernieuwing vinden we in de Musou Rush, een nieuwe superaanval. Deze werkt net wat anders dan in typische Warriors games. Daar activeerde je een superaanval vaak om een overdaad aan vijanden af te maken. Waren er geen vijanden in de buurt, dan was hij eigenlijk nutteloos. Deze Musou Rush plaatst simpelweg honderden vijanden op je pad wanneer je hem activeert. Hoe efficiënter je bent in het verslaan van deze vijanden, hoe langer de mode duurt en hoe meer vijanden je krijgt voorgeschoteld terwijl je aanvallen steeds spectaculairder worden. Dit is dan ook een waar grafisch spektakel, waarbij je zelf wordt aangemoedigd door andere personages wat de duurtijd van je Musou Rush weer verder kan opdrijven. Uiteindelijk is dit dan ook de beste manier om een hoge score qua aantal dode tegenstanders te behalen.Een andere verandering is een grotere focus op teammechanieken, met onder andere de optie teamleden op te roepen voor een speciale aanval, terwijl ze de rest van de tijd simpelweg meevechten met je. En hoewel je de gevechten altijd aangaat met dit back-up team, kun je nooit aan de slag met een vriend. In tegenstelling tot voorgaande Warriors games is er geen coöperatieve multiplayer aanwezig. Sowieso is er niet veel ruimte voor variatie qua modes, je blijft beperkt tot de verhalende modus. Je bent daarmee nog steeds potentieel tientallen tot honderden uren bezig, maar het voelt wat karig aan, zeker omdat ook de stages minder inventief en divers aanvoelen qua opbouw. Ondanks dat ze grafisch wel sterk verschillen – want ze zijn allemaal gebaseerd op één van de aanwezige franchises – krijg je eigenlijk altijd gelijkaardige dingen voorgeschoteld. Beoordeling 60 Omega Force heeft over de jaren heen al verschillende soorten Warriors game gelanceerd op de PlayStation 4, waaronder enkele sterke, interessante exemplaren. Warriors All-Stars behoort niet tot deze categorie door een gebrek aan opties ten opzichte van voorgaande delen, zo komen het gebrek aan multiplayer, relatief laag aantal personages en gebrek aan verschillende modes hard aan na enkele uitschieters op dit gebied. Tweeten



Andere berichten over Warriors All-Stars [28-06-2017] Warriors All-Stars toont Party-systeem [19-05-2017] Tamaki Clan Trailer Warriors All-Stars [12-04-2017] Warriors All-Stars naar Europa [14-03-2017] Korte blik op Musou Stars helden [01-03-2017] Musou Stars met gameplaybeelden [27-02-2017] Musou Stars toont alternatieve kostuums [22-02-2017] Musou Stars demonsteert Nioh protagonist [21-02-2017] Musou Stars met Nioh's William [13-02-2017] Opoona in Musou Stars [08-02-2017] Musou Stars toont meer karakters [06-02-2017] Musou Stars toont Ayane [29-01-2017] Nieuwe karakterbeelden Musou Stars [20-01-2017] Nieuwe karaktervideo Musou Stars [16-01-2017] Musou Stars demonstreert Ryu [11-01-2017] Video's Musou Stars [28-12-2016] Sophie en Kasumi in Musou Stars video's [22-12-2016] Musou Stars met twintigtal plaatjes [19-12-2016] Nieuwe screenshots Musou Stars [03-12-2016] Debuuttrailer Musou Stars [02-10-2016] Eerste screenshots Musou Stars [14-09-2016] Koei Tecmo sterren in eigen Warriors 05:36 FF XV team kijkt naar nieuwe generatie Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Warriors All-Stars Type: Game Releasedatum: 01-09-2017 Ontwikkelaar: Omega Force Uitgever: Koei Tecmo Games Media:















Meer media Artikelen Games Forum