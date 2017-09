Killing Floor 2 Surf World Series Life is Strange: Before the Storm Moons of Madness Nieuws: Biomutant laat ons de verteller (deels) zwijgen

Door Rene Groen op 06-09-2017 om 15:59 Bron: Eurogamer "BOOM!", "neutralised" of "hack-and-slash!". Het zijn termen die de verteller in Biomutant in hoog tempo op de speler afvuurt, echter is lang niet iedereen hiervan gediend. Gelukkig beseft de ontwikkelaar zich dit zelf ook.

quote: "Each session, the conversation that's dynamic decreases. So if you play one hour and start your second hour on the same session, we decrease the frequency. If you play 10 hours of the game, the default frequency gets lower and lower. You also have a scaler for how frequent you want it. It scales with your session time, and it scales with your total play time, and you also have a slider."

De verteller kan niet geheel het zwijgen worden opgelegd omdat hij een onderdeel vormt het verhaal. Zo laat hij onder andere dingen weten over de wereld en waar je op dat moment bent. Verder geeft hij een vertaling van andere karakters die in mumbo-jumbo praten.



Biomutant verschijnt volgend jaar voor de PC, Xbox One en PlayStation 4, onderstaand beelden afkomstig van PAX West.



