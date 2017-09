Nieuws: Openingsbeelden Final Fantasy XV: Pocket Edition

Door Joni Philips op 02-09-2017 om 16:50 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis Square Enix werkt momenteel aan een smartphone-versie van Final Fantasy XV onder de naam Final Fantasy XV: Pocket Edition. Het gaat om een episodische variant van de Role Playing Game waarin de moderne graphics zijn vervangen door chibi-stijl. De eerste van tien episodes wordt gratis, voor de andere zal men moeten betalen. Tweeten



Andere berichten over Final Fantasy XV: Pocket Edition [22-08-2017] Final Fantasy XV krijgt Pocket Edition 16:39 Sluiting van Miiverse in november Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Final Fantasy XV: Pocket Edition Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Square Enix Uitgever: Square Enix Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum