Nieuws: Sluiting van Miiverse in november

Door Joni Philips op 02-09-2017 om 16:39 Bron: Nintendo Everything Op de Wii U introduceerde Nintendo hun nieuwe online platform Miiverse, een sociaal platform waarop de speler gemakkelijk boodschappen kan delen met andere spelers. Het platform was één van de grote vernieuwingen van de Wii U, zodat het niet verbazend was dat het platform ook naar de Nintendo 3DS kwam. Op de Switch was er echter geen ruimte meer voor Miiverse, en een tweetal maanden geleden verscheen het eerste nieuws over een sluiting van Miiverse. Wat destijds speculatie was op basis van een firmware-update, is nu officieel bevestigd. De service zal sluiten op 8 november, iets waar deze games hinder van zullen ondervinden. Tweeten



