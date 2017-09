Nieuws: Ontmoet de Guardian in The Evil Within 2

Door Rene Groen op 01-09-2017 om 05:33 The Evil Within 2 is bepaald geen gezellige game. Neem bijvoorbeeld het monsterlijke schepsel dat de naam Guardian draagt. In onderstaande video krijgen we alvast een blik naar dit schepsel ... als je durft uiteraard. Tweeten



