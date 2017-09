Nieuws: Nieuwe Puzzle Fighter voor Android en iOS

Door Rene Groen op 01-09-2017 om 05:33 Bron: All Games Delta Capcom bracht met Puzzle Fighter een populaire puzzelgame op de markt en diens Vancouver studio is nu aan het werk gezet om een nieuwe versie te ontwikkelen in de vorm van een gratis download voor Android, iPhone en iPad die later dit jaar verschijnt. Puzzle Fighter bevat een roster van bekende karakters en stages uit diverse Capcom franchises. Te denken valt aan Ryu, Ken en Chun-Li (Street Fighter), X (Mega Man), Morrigan (Darkstalkers), Frank West (Dead Rising) en meer. Ieder van de karakters heeft zijn eigen sterktes en zwaktes en krijgen hul van twee assist karakters om de kwaliteiten van het hoofdkarakter verder uit te breiden. Capcom omschrijft het als een game die simpel is om te leren en tegelijkertijd een diepe strategische laag kent.



