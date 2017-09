Nieuws: Battlefield 1 In the Name of the Tsar op 5 september

Door Rene Groen op 01-09-2017 om 05:34 Sluit je aan bij het Russische leger met legendarische huzaren en doe mee aan de strijd om de bevroren archipels en besneeuwde ravijnen! Vanaf 5 september kunnen Battlefield 1 Revolution en Battlefield 1 Premium Pass-houders genieten van twee weken eerder toegang tot Battlefield 1 In the Name of the Tsar.



Gelijktijdig met de In the Name of Tsar-update zal HDR10 ondersteuning worden toegevoegd aan de game. Spelers met HDR-mogelijkheden zullen een verbeterde contrastratio en kleurenpalet met natuurlijke kleuren ervaren, wat een nog realistischer beeld oplevert. Tweeten



