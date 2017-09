Nieuws: Sonic Forces verschijnt op 7 november

Door Rene Groen op 01-09-2017 om 05:34 Bron: Gamed SEGA heeft bekend gemaakt dat Sonic Forces op 7 november verschijnt. Vanaf vandaag kunnen fans van de franchise de Bonus Edition pre-orderen (alleen fysiek verkrijgbaar). De Bonus Edition is beperkt beschikbaar en bevat vier Sonic Forces art kaarten en de SEGA/ATLUS PACK add-on. De add-on biedt 13 extra in-game outfits en accessoires aan waarmee fans het uiterlijk van hun Hero Character kunnen recreëren in de stijl van vijf SEGA/ATLUS icons.



Met Sonic Forces biedt het team achter Sonic Colors en Sonic Generations een fast-paced ervaring als Modern Sonic en gevaarlijke platformen als Classic Sonic aan. Spelers kunnen ook gebruik maken van krachtige nieuwe gadgets voor hun eigen Custom Hero Character. Sonic Forces verschijnt op de PC, Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch.













Fysieke pre-orders zijn nu beschikbaar voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Digitale pre-orders voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en PC zullen later worden aangekondigd.



