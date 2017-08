Nieuws: Nieuwe Middle-earth: Shadow of War trailer

Door Rene Groen op 31-08-2017 om 16:38 Warner Bros. strooit met trailers van Middle-earth: Shadow of War en vandaag vormt hier geen uitzondering op. Een nieuwe video toont de effecten die je keuzes hebben op de Orcs in het uitgebreide Nemesis systeem. Tweeten



Titel: Middle-earth: Shadow of War Type: Game Releasedatum: 10-10-2017 Ontwikkelaar: Monolith Productions Uitgever: Warner Bros. Media:







