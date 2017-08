Nieuws: Super Meat Boy Forever verschijnt op Switch

Door Rene Groen op 31-08-2017 om 16:31 Nadat we eerste teasers kregen werd het officieel bekend bij de Nindies Showcase Summer; Team Meat brengt hun aankomende Super Meat Boy Forever naar de Nintendo Switch. Super Meat Boy Forever verschijnt volgend jaar op de PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS en Android en naar nu blijkt dus ook op de Nintendo Switch. Nu kunnen we natuurlijk veel meer vertellen over de game, leuker is het echter om simpelweg de onderstaande trailer te bekijken.



