Super Nintendo Entertainment System Call of Duty: WWII F1 2017 Wii U Virtual Console - Week 159 Nieuws: Injustice 2 Black Manta gameplay trailer

Door Rene Groen op 29-08-2017 om 16:00 Vorige week leerden we dat Black Manta onderdeel vormt van het tweede Fighter Pack in Injustice 2. Om te kijken wat voor vlees we in de kuip hebben is er een gameplay trailer vrijgegeven. Tweeten



Titel: Injustice 2 Type: Game Releasedatum: 18-05-2017 Ontwikkelaar: NetherRealm Studios Uitgever: Warner Bros. Media:



