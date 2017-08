Call of Duty: WWII F1 2017 Observer The Pillars of the Earth Nieuws: Human Head komt met Rune: Ragnarok

Door Rene Groen op 29-08-2017 om 15:58 Bron: All Games Delta Ontwikkelaar Human Head Studios kennen we mogelijk nog als de studio achter Prey 2, echter werd dit project geannuleerd en de toekomst van Human Head onzeker. Gelukkig blijkt dat we niet langer hoeven te vrezen, ze werken namelijk aan een nieuwe game onder de naam Rune: Ragnarok.



Door je loyaliteit te betuigen aan één van de Noorse goden krijg je gunsten en speciale kwaliteiten om het op te nemen tegen vijanden en ondoden in melee actie terwijl je zeilt haar nieuwe landen en krachtige wapens verkrijgt. Project Director Chris Rhinehart laat weten:

quote: “After seventeen years, we are thrilled to finally announce a new Rune game. In the spirit of the original, Rune: Ragnarok has intense and brutal combat in a world steeped in Norse mythology. We can’t wait to show you what we’ve created.”

De financiën voor de ontwikkelaar worden verzorgd door ESDF Management, een videogame productie en financieel bedrijf. Rune: Ragnarok is de eerste game die ze op deze manier financieren. Een datum is nog niet gekozen maar we weten wel dat de game naar de PC komt.





