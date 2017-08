Packshot Sunday - Deel 213 Severed Slime-san Mr. Shifty Nieuws: Nintendo morgen met Nindies Showcase

Door Rene Groen op 29-08-2017 om 15:52 De laatste jaren hebben indie studio's een ware opmars doorgemaakt en laten zien dat de creatieve, gedurfde projecten veelal in deze hoek te vinden zijn. Ook Nintendo omarmt deze indie studio's en zal ze morgen centraal stellen in hun zogeheten Nindies Showcase.



Catch a new Nindies Showcase video presentation on 8/30 at 10am PT highlighting multiple indie games coming to #NintendoSwitch. pic.twitter.com/hFRJ7AqNJ2 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 28 augustus 2017 De Showcase richt zich op indietitels die speelbaar zijn op de Nintendo Switch en de namen waar het om gaat zijn vooralsnog onbekend. Tweeten



Andere berichten over Nintendo [14-08-2017] Nintendo komt met panel tijdens PAX West [26-07-2017] Nintendo Switch verscheept 4.7 miljoen exemplaren [20-07-2017] Hint naar Nintendo 64 Classic Mini? [16-07-2017] Nintendo werkt verder aan Quality of Life [29-06-2017] Speel Monopoly met Mario karakters [06-06-2017] Nieuwe Pókemon games aangekondigd [05-06-2017] Nintendo morgen met Pokémon Direct [11-05-2017] [E3] Nintendo maakt plannen bekend [06-05-2017] Pokémon Sun & Moon - Guardians Rising nu verkrijgbaar [28-04-2017] [E3] Nintendo wederom niet met presentatie [19-04-2017] Nintendo brengt SNES Mini dit jaar uit? [27-03-2017] [E3] Nintendo heeft grootse plannen [20-12-2016] Nieuwe SNES en Megadrive titels op komst [29-11-2016] Nintendo komt tot leven in Universal Park [01-11-2016] Morgen Nintendo Direct rondom Animal Crossing [29-09-2016] Nintendo slaat Paris Games Week over [25-09-2016] Projecteren op oneven ondergrond dankzij Nintendo [08-09-2016] Nintendo stelt Animal Crossing en Fire Emblem uit [16-08-2016] [GC] Nintendo deelt haar plannen [09-08-2016] Walmart brengt meer Mario Hot Wheels [30-07-2016] Geen goede start voor Nintendo's 2016 [07-07-2016] Nieuwe Mario Hot Wheels op komst [02-07-2016] Nintendo onthult werknemersaantallen [17-06-2016] [E3] Nintendo geeft Mario een remake? [17-06-2016] [E3] Nintendo: 'VR nog niet klaar voor mainstream' [07-06-2016] Nintendo eShop is jarig en viert feest [05-06-2016] [E3] Nintendo neemt extra titels mee [02-06-2016] Vans en Nintendo slaan handen ineen [29-04-2016] Nintendo verkoopt honkbalteam [27-04-2016] Nintendo deelt info over aankomende Apps 15:58 Human Head komt met Rune: Ragnarok

15:51 Launchtrailer Absolver Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Artikelen Games Forum