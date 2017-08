Call of Duty: WWII F1 2017 Wii U Virtual Console - Week 159 Observer Nieuws: Reis naar het onverwachte in Away

Door Redneckerz op 28-08-2017 om 11:21 Bron: Nintendo Everything Sommige titels bewandelen niet de geijkte paden van diens meer commerciële aanhangers. Onder deze is Away: Journey to the Unexpected.



Met 2D sprite karakters in een 3D wereld verschaft Away zich een unieke look. In de game ga je op avontuur en iedereen die je tegenkomt, of het nu de lokale winkelier is of een levend skelet, eenieder zal je vervolgens kunnen besturen. Tevens zijn er rogue-lite elementen aanwezig. De game, die door Aurelien en twee anderen wordt ontwikkeld, zal op PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch verschijnen. Vanaf de Gamescom krijgen we beelden te zien van de Switch versie, maar om deze game in een nog beter daglicht te zetten hebben we ook wat screenshots en andere beelden voor je in de aanbieding.



Away: Journey to the Unexpected zal begin volgend jaar verschijnen.

















Titel: Away: Journey to the Unexpected Type: Game Releasedatum: TBA 2018 Ontwikkelaar: Aurelien Regard Games Uitgever: Playdius Entertainment Media:









