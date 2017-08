Nieuws: [GC] Goku vs. Vegeta in DB FighterZ

Door Rene Groen op 26-08-2017 om 12:39 Ontwikkelaar Arc System Works bracht in 2015 al een Dragon Ball fighter uit met Dragon Ball Z: Extreme Butōden voor de Nintendo 3DS en ze gaan nu nog een stapje verder. Dragon Ball Fighter Z verschijnt in februari van 2018 op de PC, Xbox One en PlayStation 4 en in een nieuwe video zien we SSGSS Goku en SSGSS Vegeta het gevecht met elkaar aan gaan. Tweeten



