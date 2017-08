F1 2017 Wii U Virtual Console - Week 159 Observer SmileBASIC Nieuws: [GC] 'Crackdown 3 te vroeg aangekondigd'

Door Rene Groen op 26-08-2017 om 12:36 Bron: Polygon In 2010 vernamen we de eerste geruchten over Crackdown 3, waarna het project vier jaar later bij de E3 werd aangekondigd. Inmiddels zijn we weer drie jaar verstreken en verschijnt de game dan bijna ... zo werd althans verwacht.



Volgens Microsoft Studios Publishing general manager Shannon Loftis onderschatte Microsoft hoe groot de uitdaging zou worden bij de ontwikkeling en terugkijkend denkt zij dan ook dat de game te vroeg is aangekondigd:

quote: “I think we probably announced Crackdown too early. We definitely underestimated the challenge of making sure the quality bar of all three of those modes was high and it delivers on what we need to deliver on.”

Crackdown 3 kent een drietal modi die allen gemaakt zijn door aparte studio,s namelijk Reagent Games, Sumo Digital en Cloudgine. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen van ieder van deze modi was meer tijd nodig en dus werd besloten om de game uit te stellen. De game moest namelijk eigenlijk op 7 november verschijnen maar eerder deze maand werd bekend gemaakt dat het spel was uitgesteld naar 2018. Het was niet alleen een aderlating voor fans van de game zelf maar ook voor Microsoft, Crackdown 3 was namelijk één van de weinige exclusives die ze dit najaar te bieden hadden.Volgens Microsoft Studios Publishing general manager Shannon Loftis onderschatte Microsoft hoe groot de uitdaging zou worden bij de ontwikkeling en terugkijkend denkt zij dan ook dat de game te vroeg is aangekondigd:Crackdown 3 kent een drietal modi die allen gemaakt zijn door aparte studio,s namelijk Reagent Games, Sumo Digital en Cloudgine. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen van ieder van deze modi was meer tijd nodig en dus werd besloten om de game uit te stellen. Tweeten



Titel: Crackdown 3
Type: Game
Releasedatum: TBA 2018
Ontwikkelaar: ReAgent Games
Uitgever: Microsoft







