Nieuws: NBA 2K18 schuift zijn All-Stars naar voren

Door Rene Groen op 25-08-2017 om 05:29 Met NBA 2K18 krijgen we niet alleen de meest actuele spelers onder de knoppen, we nemen ook een duik in het verleden met de beste sterren van weleer. Om dit laatste nog eens extra in de spotlights te zetten is er een nieuwe trailer verschenen. Tweeten



