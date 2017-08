Observer SmileBASIC Chicken Wiggle Eventide 2: Sorcerer's Mirror Nieuws: Itagaki wordt onafhankelijke consultant

Door Joni Philips op 24-08-2017 om 12:15 Bron: NeoGAF Jarenlang was Tomonobu Itagaki een belangrijke naam binnen de game-industrie, maar na zijn (gedwongen?) ontslag bij Tecmo ging het bergaf met de man. Zijn nieuwste game Devil's Third kon pas na vele omzwervingen verschijnen, en werd daarbij nog eens een flop. Hij verdween na diens release dan ook uit beeld om zich te herbronnen. Die herbronning heeft de ondertussen vijftigjarige Itagaki duidelijk goed gedaan. Hij heeft namelijk een nieuw doel gevonden, hij verlaat zijn positie als "Representative Director of Valhalla Game Studios" om aan de slag te gaan als onafhankelijke game-consultant. De man met een duidelijke mening gaat deze vanaf nu vrijuit delen met jonge passievolle ontwikkelaars die de steun van een ervaren rot kunnen gebruiken. Zijn voormalige studio, waar hij als consultant ook advies zal blijven geven, werkt ondertussen aan Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Tweeten



Titel: Devil's Third Type: Game Releasedatum: 28-08-2015 Ontwikkelaar: Valhalla Game Studios Uitgever: Nintendo Media:















