Nieuws: [GC] Nintendo 3DS krijgt SNES uitgave

Door Rene Groen op 22-08-2017 om 14:50 Na de Mini NES mogen gamers later dit jaar uit kijken naar de Mini SNES, toch is dit zeker niet de enige nostalgie waar Nintendo ons mee wil verwennen. Bij de Gamescom hebben ze ook nog een SNES versie van de Nintendo 3DS aangekondigd, te verschijnen op 13 oktober. Tweeten



Andere berichten over Nintendo 3DS [30-08-2016] Nintendo 3DS Direct op 1 september [11-06-2016] Nintendo 3DS met zestig miljoen [17-05-2016] Uitbreiding voor Nintendo Selects reeks [10-11-2015] Personaliseer je Home-menu van je 3DS [28-09-2015] Nintendo 3DS titels naar Nintendo Selects [16-08-2015] Unity Engine op 3DS getoond [08-04-2015] Met je 3DS de straat op in de StreetPass week [19-02-2015] Exclusieve 3DS titels in nieuw jasje [14-01-2015] Nintendo 3DS krijgt een Anime kanaal [14-01-2015] New Nintendo 3DS verschijnt 13 februari [30-12-2014] Tetris verdwijnt van Virtual Console [08-10-2014] Nintendo 3DS ontvangt themawinkel [11-09-2014] Nintendo komt met bonusactie voor 3DS [10-06-2014] [E3] Release Schema voor 3DS titels [04-03-2014] Yoshi editie van 3DS XL komt naar Amerika [03-02-2014] Game Boy Advance voor 3DS Virtual Console? [11-01-2014] Amerika met 11,5 miljoen 3DS handhelds [20-12-2013] UK Charts: Nintendo 3DS met twee miljoen [17-11-2013] Nintendo 3DS klopt Nintendo 64 [12-11-2013] Nieuwe Nintendo Direct verschijnt morgen [14-05-2013] The Sun slaat om en roemt de 3DS [28-04-2013] Miiverse komt in 2013 [25-04-2013] Nintendo onthult 3DS gameverkopen [15-04-2013] Overmorgen nieuwe Nintendo Direct [13-02-2013] Nintendo Direct richt zich morgen op 3DS [27-01-2013] Nintendo 3DS laat je saves overzetten [02-10-2012] Nieuwe Nintendo Direct richt zich op 3DS [13-06-2012] Nintendo werkt aan next-gen handheld [07-06-2012] [E3] 70 procent 3DS systemen online [23-03-2012] Ghostlight mag 3DS games lanceren 14:53 [GC] Trailer Pro Evolution Soccer 2018

14:49 [GC] Trailer Hidden Dragon Legend Reacties (1) Pagina: 1 daftmark18 op 22-08-2017 om 15:23 [Niv: 20 / Exp: 996] Deze gaat er zeker komen

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Nintendo 3DS Type: Hardware Releasedatum: 25-03-2011 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:















Meer media Artikelen Games Forum