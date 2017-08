Nieuws: [GC] Age of Empires IV in de maak

Door Rene Groen op 22-08-2017 om 14:49 Voor fans van de Age of Empires serie komt er een droom in vervulling, ontwikkelaar Relic Entertainment werkt namelijk aan het vierde deel in de serie. Maar dit is nog niet alles wat er te melden is rondom de franchise. Zo leren we dat de launch van Age of Empires: Definitive Edition gepland staat voor 19 oktober, een hommage voor PC gamers. Het spel zal exclusief verkrijgbaar zijn voor Windows 10 en is te koop via de Windows Store. Verder worden ook het tweede en derde deel niet vergeten, ook deze krijgen namelijk beiden een Definitive Edition, hoewel een datum nog niet is aangekondigd.





Tweeten



Andere berichten over Age of Empires IV 14:49 [GC] Trailer Hidden Dragon Legend

14:44 [GC] Eerste gameplay van Biomutant Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Age of Empires IV Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Relic Entertainment Uitgever: Microsoft Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum