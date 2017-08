Nieuws: [GC] Eerste gameplay van Biomutant

Door Rene Groen op 22-08-2017 om 14:44 Nog voor diens officiële onthulling was de game Biomutant al uitgelekt en gisteren werd deze lek dan eindelijk opgevolgd door de eerste beelden. Vandaag gaan we nog even verder met de game, we krijgen namelijk de eerste gameplay te zien van de titel die volgend jaar moet verschijnen.



