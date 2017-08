Nieuws: Gengar maakt bang in Pokkén Tournament DX beelden

Door Joni Philips op 22-08-2017 om 14:40 Bron: Nintendo Everything Ontwikkelhuis The Pokémon Company werkt samen met Bandai Namco aan een Switch-versie van Pokkén Tournament. Pokkén Tournament DX is een traditionele vechtgame waarin gevaarlijke Pokémon als Machamp en Blaziken elkaar gaan bekampen om te tonen wie de ultieme vechtkampioen is.



