Nieuws: [GC] Lil' Kleine op NFS Payback OST

Door Rene Groen op 22-08-2017 om 14:36 Bron: Gamed Electronic Arts kondigt vandaag aan dat Need For Speed Payback een nummer zal bevatten van de Nederlandse rapper Lil’ Kleine. Het gaat om het nummer Kleine Jongen, dat afkomstig is van zijn laatste album Alleen. Kleine Jongen is het enige Nederlandstalige nummer op de soundtrack van de Amerikaanse game die vanaf 10 november verkrijgbaar zal zijn. Om te vieren dat hij in de game te horen is, zal hij een speciaal optreden doen in de beurshal van game-uitgever Electronic Arts op Gamescom. Need For Speed Payback ligt vanaf 10 november in de winkel, maar fans kunnen de game hier al uitproberen. Tweeten



14:31 [GC] The Crew 2 verschijnt in maart 2018 Reacties (2) Pagina: 1 Gast (84.241.202.xxx) op 22-08-2017 om 14:38 wat je maar aan wilt kondigen...

Redneckerz (Redacteur) op 22-08-2017 om 15:08 [Niv: 185 / Exp: 9256] Samen met Boef de hit onder pre-teens.



Samen met Boef ook de kneus bij al het volk dat dit niet is.



Je slim in de markt zetten en zo geld verdienen doet niets af aan de waarde van je moraal en je empathisch besef. Lil Kleine en Boef hebben beiden dat niet.

