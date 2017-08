Nieuws: [GC] Fe verschijnt begin 2018; ook op Switch

Door Rene Groen op 21-08-2017 om 19:21 Vorig jaar onthulde Electronic Arts een nieuwe titel onder de naam Fe, in ontwikkeling bij Zoink Games (Zombie Vikings, Flipping Death). Het is een verhalende titel waarin de relatie met de natuurlijk centraal staat en waarvan we al eerder leerden dat deze naar de PC, PlayStation 4 en Xbox One komt. Bij de Gamescom leren we nu dat we ook een Nintendo Switch versie aan deze line-up toe mogen voegen en dat alle versies begin 2018 moeten verschijnen. Tweeten



Andere berichten over Fe [12-06-2016] [E3] Zoink werkt aan sprookjesachtige Fe 19:43 [GC] Battlefield 1 krijgt een Revolution uitgave

19:07 [GC] Honden en katten in The Sims 4 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: Fe Type: Game Releasedatum: TBA 2018 Ontwikkelaar: Zoink Games Uitgever: Electronic Arts Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum