Nieuws: [GC] Forgotten Anne toont 2D animatiestijl

Door Rene Groen op 21-08-2017 om 16:05 Later dit jaar verschijnt Forgotten Anne, een 2D adventure voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One. In een nieuwe trailer zien we meer van het verhaal dat zich afspeelt in een wereld van vergeten en verloren items. Tweeten



15:58 BioShock viert tiende verjaardag Reacties (1) Pagina: 1 Rene Groen (Eindredacteur) op 21-08-2017 om 16:13 [Niv: 675 / Exp: 33762] Hele toffe stijl, zeker een game om in de gaten te houden.

Titel: Forgotten Anne Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: ThroughLine Games Uitgever: Square Enix Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum