Nieuws: BioShock viert tiende verjaardag

Door Joni Philips op 21-08-2017 om 15:58 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Blind Squirrel Games ontwikkelde onder leiding van Take Two Interactive de PC, PlayStation 4 en Xbox One remaster BioShock: The Collection waarin de speler grafisch verbeterde versies van BioShock, BioShock 2 en BioShock Infinite kan beleven.







Deze collectie verscheen vorig jaar al, maar Take Two heeft nu besloten de collectie opnieuw uit te geven. Omwille van de tiende verjaardag van BioShock - de game is vanaf vandaag een nukkige tiener - brengt Take Two in de Verenigde Staten een extreem gelimiteerde "BioShock 10th Anniversary Collector’s Edition" uit op PlayStation 4 en Xbox One. Deze versie kost $199.99, maar daarvoor krijg je wel een standbeeldje van Big Daddy and Little Sister. Tweeten



