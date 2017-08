Eventide 2: Sorcerer's Mirror The Pillars of the Earth Agents of Mayhem Packshot Sunday - Deel 213 Nieuws: [GC] Transfer settings van Xbox One naar Xbox One X

Door Rene Groen op 20-08-2017 om 22:10 Bij haar pre-Gamescom livestream heeft Microsoft's Mike Ybarra bekend gemaakt hoe je makkelijk settings over kunt zetten van je Xbox One naar de Xbox One X.



Verder heeft Ybarra tevens aangekondigd dat de Xbox One consoles een light mode krijgen als onderdeel van een toekomstige update. Hoewel Dark Mode nog altijd de standaard is bij het opstarten van de console kun je dit ook in een lichtere variant doen.







De manier waarop je dit doet is door je settings op je oude Xbox op te slaan op een externe opslag en deze in te pluggen op je Xbox One X. Tevens is het mogelijk om op voorhand 4K patches te downloaden voor hun reeds geďnstalleerde games zodat je deze via externe opslag of je thuisnetwerk over kunt zetten naar je nieuwe console. Het is zelfs mogelijk om op deze manier je reeds bestaande Xbox One titels over te zetten naar je Xbox One X.Verder heeft Ybarra tevens aangekondigd dat de Xbox One consoles een light mode krijgen als onderdeel van een toekomstige update. Hoewel Dark Mode nog altijd de standaard is bij het opstarten van de console kun je dit ook in een lichtere variant doen. Tweeten



