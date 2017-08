Observer SmileBASIC Chicken Wiggle Eventide 2: Sorcerer's Mirror Review: Observer

Door Rene Groen op 21-08-2017 om 11:31 Bron: Gamed Ontwikkelaar Bloober Team had met Layers of Fear enkele interessante ideeën die helaas iets teveel in herhaling vielen om te kunnen blijven boeien. Met Observer kiezen ze voor een andere insteek die je van het begin tot eind vast weet te grijpen.





Alvorens we verder in gaan op de game is het goed te weten in welke categorie Observer te plaatsen valt. Net als bij



Tijdens het onderzoek dat Daniel Lazarski pleegt vervagen de lijnen tussen realiteit en de droomwerelden en zul je je als speler regelmatig afvragen wat er nu precies aan de hand is. De game is hierbij redelijk on-rails, hoewel er ook enige ruimte is voor verkenning, onderzoek en conversaties. Het hoofdpersonage is ingesproken door onze eigen Rutger Hauer, hetgeen zowel een zegen is als een vloek. Zijn rauwe stemgeluid onderstreept op het ene moment de sfeer en op een volgend moment is hij nauwelijks verstaanbaar. Qua audio is het één van de weinige kritieken die we op kunnen tekenen aangezien de drukkende sfeer perfect is bijgestaan door de soundtrack en geluidseffecten.





Tijdens het onderzoek dat Daniel Lazarski pleegt vervagen de lijnen tussen realiteit en de droomwerelden en zul je je als speler regelmatig afvragen wat er nu precies aan de hand is. De game is hierbij redelijk on-rails, hoewel er ook enige ruimte is voor verkenning, onderzoek en conversaties. Het hoofdpersonage is ingesproken door onze eigen Rutger Hauer, hetgeen zowel een zegen is als een vloek. Zijn rauwe stemgeluid onderstreept op het ene moment de sfeer en op een volgend moment is hij nauwelijks verstaanbaar. Qua audio is het één van de weinige kritieken die we op kunnen tekenen aangezien de drukkende sfeer perfect is bijgestaan door de soundtrack en geluidseffecten.

Qua gameplay is er daarentegen nog wel een puntje van kritiek te vermelden. In bepaalde secties gaat de game over in stealth en moet je uit de klauwen blijven van een niet te stoppen monster. Deze momenten zijn gelukkig spaarzaam, alsof de ontwikkelaar ze enkel toegevoegd heeft voor de variatie. Op papier is dit te begrijpen omdat de game redelijk rechtlijnig is en weinig variatie kent, echter maken de sfeer en de locaties dermate veel indruk dat we het dit makkelijk kunnen vergeven. Bloober Team heeft dan ook geleerd van hun fouten en met een duur van zes tot zeven uur is de lengte ook precies goed om de verveling niet toe te doen slaan.

Beoordeling 85

Observer laat zich lastig in een hokje plaatsen en maakt wellicht om deze reden veel indruk. Het is een donkere, soms angstaanjagende first-person adventure met onze eigen Rutger Hauer in de hoofdrol. Hoewel hij zelf niet de meest stabiele factor is staat dit het verhaal en de bizarre gebeurtenissen gelukkig niet in de weg. Meer van dit graag ontwikkelaar Bloober Team!



