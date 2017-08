Nieuws: Portal Knights naar Nintendo Switch

Door Stefan van B op 20-08-2017 om 11:22 Bron: Gamed Portal Knights is een action-RPG crafting adventure, zoals ze het zelf aangeven. Samen met vrienden speel je in open-werelden waarin je een eigen held creëert en je eigen avontuur maakt. Deze game verscheen eind mei op PC, PlayStation 4 en Xbox One. interflou trok de stoute schoenen en vertelde ontwikkelaar Keen Games direct dat hij met smart zat te wachten op een Nintendo Switch versie van de game.



I'm waiting so much for a switch version :3 — interflou (@interflou) 18 augustus 2017



Hierop kwam zelfs een antwoord die we kunnen beschouwen als een bevestiging van een toekomstige Nintendo Switch versie. Misschien dat we meer leren hierover tijdens de Gamescom?



We hear 'ya! Don't worry... It's coming! 🙂 https://t.co/ZJ8cKbRe0r — Portal Knights (@PortalKnights) 18 augustus 2017 Portal Knights lijkt echter niet enkel op deze platformen te blijven. Twitter-gebruikertrok de stoute schoenen en vertelde ontwikkelaar Keen Games direct dat hij met smart zat te wachten op een Nintendo Switch versie van de game.Hierop kwam zelfs een antwoord die we kunnen beschouwen als een bevestiging van een toekomstige Nintendo Switch versie. Misschien dat we meer leren hierover tijdens de Gamescom? Tweeten



