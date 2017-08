Nieuws: Pokkén Tournament DX krijgt binnenkort demo

Door Stefan van B op 20-08-2017 om 11:11 Bron: Gamed Pokkén Tournament DX gemist op de Nintendo Wii U en geďnteresseerd in de Switch DX uitgave? Dan heeft Nintendo goed nieuws voor je. Binnenkort zal er namelijk een demo van de game op de Nintendo eShop verschijnen. Wanneer dat is blijft nog onduidelijk, maar mogelijk kunnen we deze tijdens de Gamescom al verwachten. We houden jullie op de hoogte. Tweeten



Andere berichten over Pokkén Tournament DX [19-08-2017] Nieuwe trailer Pokkén Tournament DX [18-08-2017] Scizor toont vlijmscherpe actie in Pokkén DX [16-08-2017] Machtige Mewtwo getoond in Pokkén DX [03-08-2017] Pokkén Tournament DX met Pikachu beelden [31-07-2017] Pokkén Tournament DX toont Decidueye [08-07-2017] Pokkén Tournament DX met tweetal trailers [16-06-2017] [E3] Nieuwe Pokkén Tournament DX beelden [15-06-2017] [E3] Uitgebreide Pokkén Tournament DX gameplay [14-06-2017] [E3] Pokkén Tournament DX in screens 11:22 Portal Knights naar Nintendo Switch

09:06 Chicken Wiggle Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.