Nieuws: Forza Motorsport 7 met 32 tracks

Door Stefan van B op 19-08-2017 om 12:35 Bron: DualShockers Naast meer dan 700 speelbare voertuigen zal Forza Motorsport 7 bij release op 3 oktober ook 32 verschillende racetracks bevatten. Ontwikkelaar Turn 10 heeft vandaag de namen van deze tracks onthult, waarin enkele klassiekers als de Nürburgring en Indianapolis Motor Speedway niet ontbreken. Enkele van deze tracks zullen daarnaast dynamische weersomstandigheden ondersteunen, welke via enkele screenshots in beeld zijn gebracht. Brands Hatch

Circuit of the Americas

Daytona International Speedway

Dubai Circuit

Homestead-Miami Speedway

Maple Valley Raceway

Autodromo Internazionale del Mugello

Nürburgring

Rio de Janeiro

Sebring International Raceway

Silverstone Racing Circuit

Circuit de Spa-Francorchamps

Suzuka Circuit

Virginia International Raceway

Yas Marina Circuit

Bernese Alps

Mount Panorama Circuit

Circuit de Catalunya

Hockenheim-Ring

Indianapolis Motor Speedway

Sonoma Raceway

Mazda Raceway Laguna Seca

Le Mans Circuit de la Sarthe

Lime Rock

Long Beach

Autodromo Nazionale Monza

Test Track Airfield

Prague

Road America

Road Atlanta

Top Gear

Watkins Glen











