Nieuws: Tekken Mobile naar iOS en Android

Door Stefan van B op 19-08-2017 om 12:28 Bron: All Games Delta Bandai Namco brengt binnenkort de Tekken serie naar iOS en Android met Tekken Mobile. De game laat je met al je favoriete karakters vechten, die naarmate je progressie boekt voorzien te zijn van nieuwe upgrades en moves. De game zal zowel een Story Mode bevatten als een online gevechtsmodus om ten alle tijde vrienden en vreemden uit te kunnen dagen. Tweeten



Andere berichten over Tekken Mobile 12:31 Nieuwe trailer Pokkén Tournament DX

12:25 Monster Hunter World in gameplaytrailers Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: Tekken Mobile Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Bandai Namco Uitgever: Bandai Namco Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum