Door Stefan van B op 19-08-2017 om 12:25 Bron: All Games Delta Monster Hunter World is een nieuwe Monster Hunter titel voor PlayStation 4, Xbox One en PC. De game zal zowel online als offline te spelen zijn, waarbij drop-in multiplayer ondersteund zal worden. Wereldwijd kunnen spelers op dezelfde servers terecht zodat bij release in 2018 iedereen tezamen deze nieuwe wereld kan ontdekken. Met onderstaande video's krijgen we nieuwe beelden en gameplay van de titel te zien.

