Nieuws: Sword Art Online: Fatal Bullet aangekondigd

Door Stefan van B op 19-08-2017 om 12:22 Bron: All Games Delta Bandai Namco heeft een nieuw deel in de Sword Art franchise aangekondigd. Met Sword Art Online: Fatal Bullet voor PlayStation 4, Xbox One en PC kunnen spelers de wereld van Gun Gale Online verkennen en een held worden. De game kent een origineel verhaal, coöperatieve speelstijlen en vele unieke wapens. De titel staat gepland voor een release in het voorjaar van 2018. Tweeten



