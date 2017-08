Nieuws: Raiders of the Broken Planet komt 22 september

Door Stefan van B op 19-08-2017 om 11:11 Bron: All Games Delta Ontwikkelaar MercurySteam werkt op dit moment aan de afronding van hun episodische titel Raiders of the Broken Planet. De eerste campagne genaamd 'Alien Myths' zal op 22 september uitgebracht worden voor een prijs van €9,99 op PC, PS4 en Xbox One, naast de uitgave van een gratis proloog op deze platformen. Ter gelegenheid van dit vreugdevolle nieuws heeft het ontwikkelteam een nieuwe filmische trailer uitgegeven. Tweeten



Andere berichten over Raiders of the Broken Planet [18-05-2017] Raiders of the Broken Planet in dev. diary [10-05-2017] Raiders of the Broken Planet met vier campagnes [13-08-2016] Raiders of the Broken Planet toont karakters [12-07-2016] Gameplaybeelden Raiders of the Broken Planet [14-06-2016] [E3] Raiders of the Broken Planet in teaser [17-04-2016] MercurySteam kondigt nieuwe game aan 11:41 Achter de schermen met Rutger Hauer

11:04 [GC] Gameplaytrailer Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.