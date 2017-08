Een interview met Arjan Brussee Agents of Mayhem Packshot Sunday - Deel 213 LawBreakers Nieuws: Eerste superstars uit WWE 2K18 bekend

Door Rene Groen op 17-08-2017 om 14:03 Met Raw, Smackdown, 205 Live en NXT heeft de WWE een flink roster en het is natuurlijk vechten voor een plekje in het aankomende WWE 2K18. Welke 47 namen in ieder geval aanwezig zijn is alvast bekend gemaakt.



Bray Wyatt

Dolph Ziggler

Sami Zayn

Dean Ambrose

Baron Corbin

Kalisto

Akira Tozawa

Sin Cara

Hideo Itami

Eric Young

Jinder Mahal

Bushwacker Butch

Bushwacker Luke

Konnor

Viktor

Cesaro

Sheamus

Karl Anderson

Luke Gallows

Nikki Cross

Alundra Blayze

Emma

Lita

Summer Rae

Paige

Brie Bella

Nikki Bella

British Bulldog

Buddy Roberts

Diamond Dallas Page

Big Boss Man

Mark Henry

Bam Bam Bigelow

Bret Hart

Dusty Rhodes

The Undertaker

Big Show

Andre the Giant

Kane

Diesel (and Kevin Nash)

Luke Harper

Erick Rowan

Sawyer Fulton

Alexander Wolfe

Killian Dain

Braun Strowman

Goldust





Verder zien we ook nog een video met de opkomst van NXT's SAnitY.



De lijst is de eerste van in totaal vier onthullingen tot aan de release en bevat namen als Cruiserweight Champion Akira Tozawa en WWE Champion Jinder Mahal, naast oudgedienden als The Undertaker en Dusty Rhodes. Het gaat om de volgende namen:Verder zien we ook nog een video met de opkomst van NXT's SAnitY. Tweeten



Andere berichten over WWE 2K18 [14-08-2017] WWE 2K18 laat karaktermodellen zien [27-07-2017] 2K kondigt WWE 2K18 Collector’s Edition aan [12-07-2017] Kurt Angle's WWE 2K18 trailer [10-07-2017] WWE 2K18 komt naar de Switch [06-07-2017] Nieuwe WWE 2K18 details bekend gemaakt [30-06-2017] Kurt Angle in WWE 2K18 [20-06-2017] Seth Rollins siert WWE 2K18 cover [24-05-2017] WWE 2K18 aangekondigd 14:11 Deep Silver zal Shenmue III uitgeven

13:59 NBA 2K18 voegt klassieke teams toe Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: WWE 2K18 Type: Game Releasedatum: 17-10-2017 Ontwikkelaar: Yuke´s Uitgever: Take Two Interactive Benelux Media:

Meer media Artikelen Games Forum