NBA 2K18 voegt klassieke teams toe

Of vroeger alles beter was laten we in het midden, duidelijk is in ieder geval wel dat er in het verleden interessante teams aanwezig waren in de NBA. Enkele van deze teams zullen hun opwachting maken in NBA 2K18.

In een Tweet leren we dat Miami Heat uit 1996 en de New York Knicks uit 1998 in de game aanwezig zullen zijn. In het seizoen 1996-1997 had de Miami Heat een win/loss record van 61-21 en verloren uiteindelijk van Michael Jordan en de Chicago Bulls in de vijfde game van de Eastern Conference Finals. Twee van de spelers in het team waren Alonzo Mourning en Tim Haraway.



In het seizoen 1998-1999 eindigen de New York Knicks op 27-23. Hun seizoen eindigde in de vijfde game van de NBA Finals nadat ze verloren van Tim Duncan en de San Antonio Spurs met Latrell Sprewell en Patrick Ewing in de gelederen.



Verder doen ook de Grizzlies eveneens een duit in het zakje, hun teams uit 2005 en 2012 zijn namelijk eveneens aanwezig. De volledige line-up van oudgedienden zal op 25 augustus bekend worden gemaakt.