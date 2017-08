Fortnite Severed Slime-san Miitopia Nieuws: Sonic Forces in de spotlights na Sonic Mania

Door Rene Groen op 12-08-2017 om 10:05 Bron: Dual Shockers Sonic fans moeten de komende tijd aan hun trekken komen met niet alleen Sonic Mania maar ook met Sonic Forces. Van deze laatste titel mogen we binnenkort een stuk meer informatie verwachten. PR and Social Media Manager Aaron Webber heeft laten weten dat ze meer informatie over Sonic Forces naar buiten zullen brengen nadat Sonic Mania is uitgegeven. Sonic Forces is in ontwikkeling bij het interne Sonic Team bij SEGA in Japan en staat onder leiding van Morio Kishimoto (director), Shun Nakamura (producer) en Tomoya Ohtani (muziek). Het spel heeft nog geen exacte releasedatum maar moet later dit jaar uitgebracht worden. Tweeten



Titel: Sonic Forces Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Sonic Team Uitgever: SEGA Sammy Holdings Media:

