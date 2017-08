Nieuws: Openingsanimatie Sonic Mania in beeld

Door Stefan van B op 11-08-2017 om 09:48 Bron: All Games Delta Hoewel de game pas volgende week verschijnt, laat SEGA ons vandaag al genieten van de openingsanimatie van Sonic Mania. In deze 2D Sonic worden oude en nieuwe stages gemixt om ons gamers een frisse en vermakelijke ervaring te brengen op PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Titel: Sonic Mania Type: Game Releasedatum: 15-08-2017 Ontwikkelaar: Tantalus Interactive Uitgever: SEGA Sammy Holdings Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum