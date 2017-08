Nieuws: Gran Turismo Sport toont Academy winnaars

Door Stefan van B op 11-08-2017 om 09:41 Bron: Gamed Vanaf 18 oktober kunnen PlayStation 4 eigenaren aan de slag met Gran Turismo Sport, het langverwachte nieuwe deel in de hoog gewaardeerde racingfranchise. Onderstaande serie trailers tonen geen gameplay, maar focussen in plaats daarvan op enkele GT Acadamy winnaars met inspirerende verhalen over hun successen die zijn begonnen in de Gran Turismo serie.





