Nieuws: PlayStation F.C. met eigen DualShock 4

Door Stefan van B op 11-08-2017 om 09:36 Bron: DualShockers Sony heeft een nieuwe editie van de DualShock 4 aangekondigd ter ere van PlayStation F.C.. Met dit design kan je - volgens Sony - in stijl scoren vanaf 29 september. Op die datum komt niet alleen FIFA 18 uit, maar zal ook deze controller te verkrijgen zijn. Zijn jullie onder de indruk van dit - in mijn mening weinig indrukwekkende - design?





