Nieuws: NBA Live 18 toont coveratleet James Harden

Door Stefan van B op 11-08-2017 om 09:33 Bron: Gamed EA Sports heeft bekend gemaakt dat James Harden van de Houston Rockets de coveratleet gaat zijn voor NBA Live 18. Deze basketbaltitel zal op 15 september verschijnen op PlayStation 4 en Xbox One. Een demo is vanaf vandaag verkrijgbaar. Tweeten



Titel: NBA Live 18 Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Electronic Arts Uitgever: Electronic Arts Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum