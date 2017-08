Nieuws: Gratis Mega Stones voor Sun en Moon

Door Stefan van B op 11-08-2017 om 09:30 Bron: DualShockers Pokémon Sun en Moon eigenaren worden de afgelopen maanden door Nintendo regelmatig getrakteerd op kleine cadeautjes. Deze variëren van zeldzame items tot goed getrainde Pokémon. Ook deze maand brengt Nintendo weer een presentje. Door in het in-game Mystery Gift menu de code 'POYONG' in te voeren kunnen spelers bij postbodes in de verschillende Pokémon Centers een viertal Mega Stones ophalen. Deze stenen kunnen vervolgens gebruikt worden om Gardevoir, Gallade, Lopunny en de legendarische Pokémon Diancie van een Mega Evolution te voorzien. Kanttekening hierbij is wel dat niet al deze Pokémon in Sun en Moon te vinden zijn, waardoor je deze van eerdere games zult moeten overdragen of een gewillige ruilpartner moet zien te vinden. Tweeten



Titel: Pokémon Sun Type: Game Releasedatum: 18-11-2016 Ontwikkelaar: Game Freak Uitgever: Nintendo Media:















