Nieuws: Dragon's Dogma: Dark Arisen komt 3 oktober

Door Stefan van B op 11-08-2017 om 09:24 Bron: All Games Delta Dragon's Dogma: Dark Arisen is een overzetting van het originele Dragon's Dogma uit 2012 voor de PlayStation 4 en Xbox One. De game zal op deze consoles onder andere een resolutie van 1080P ondersteunen als voorzien zijn van verbeterde prestaties. Zo moet Dark Arisen de beste manier worden om Dragon's Dogma te ervaren. Capcom heeft vandaag aangekondigd dat Dragon's Dogma: Dark Arisen op 3 oktober aanstaande zal verschijnen op PlayStation 4 en Xbox One. De game krijgt zowel een digitale als fysieke editie met een prijskaartje van €24,99. Gepaard met deze aankondiging is ook een nieuwe trailer van de game uitgebracht.



Reacties (1) Pagina: 1 Gast (217.119.236.xxx) op 11-08-2017 om 09:54 Zo vet deze game! Denk dat ik 'm gewoon weer koop. :)

