Nieuws: Japanse overzichtstrailer Everybody's Golf

Door Stefan van B op 10-08-2017 om 09:29 Bron: Gamed Ontwikkelstudio Clap Hanz werkt opnieuw samen met Sony Computer Entertainment voor een ludieke golfgame. Everybody's Golf voor PlayStation 4 dat op 30 augustus zal verschijnen, is een toegankelijke golfgame die voor iedereen te begrijpen moet zijn. Of dat ook op gaat voor onderstaande Japanse overzichtstrailer valt te betwijfelen, maar dat stopt ons niet van de plaatjes te genieten. Tweeten



