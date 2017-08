Nieuws: Severed met verrassingsrelease op Switch

Door Stefan van B op 09-08-2017 om 09:07

In april 2016 werd Severed uitgebracht op PlayStation Vita, Wii U, Nintendo 3DS en iOS. De game - die hevig gebruik maakt van touch-screen functionaliteiten - is gisteren zonder enige vooraankondiging uitgebracht op de Nintendo Switch. Voor een prijs van €14,99 kunnen spelers controle nemen van het eenarmige meisje Sasha, die opzoek gaat naar haar verloren familie.



