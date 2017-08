Nieuws: VR-horrortitel Don't Knock Twice met datum

Door Stefan van B op 09-08-2017 om 09:03 Bron: DualShockers De onafhankelijke ontwikkelaar Wales Interactive heeft aangekondigd dat haar horrortitel Don't Knock Twice op 5 september aanstaande op PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift en Xbox One zal verschijnen. De game zal voor een prijs van €19,99 verkocht worden, inclusief een non-VR versie. Op de Xbox One zal de prijs €14,99 bedragen, gezien dit platform geen VR ondersteund. Met onderstaande launchtrailer kunnen we alvast in de sfeer komen. Tweeten



