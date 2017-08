Nieuws: Ni No Kuni II krijgt CE met muziekdoos

Door Rene Groen op 08-08-2017 om 15:10 Bron: Gamed Vanaf vandaag kunnen Ni No Kuni fans die de sequel aan willen schaffen een pre-order plaatsen. Dit hoeft niet alleen voor de standaardversie, er verschijnt namelijk tevens een Prince's Edition.

PlayStation 4:

Standaard editie (€69,99) - Volledige game en postkaarten.

Prince's Edition (€94,99) - Volledige game en The Kingmakers; een making-of over de game op Blu-Ray om de geheimen van het design en de ontwikkeling te ontdekken. De game komt in een SteekBook case met Season Pass.

Digitale Prince's Edition (€89,99) - Volledige game en Season Pass.

King's Edition (€149.99): Volledige game en The Kingmakers Blu-Ray, alsmede The Sound of Ni No Kuni II. Dit laatste betreft een vinyl met de main theme van Joe Hisaishi. Verder krijg je ook een The Evolution of a King diorama figurine van twintig centimer die de main theme afspeelt als je deze rond draait en The Art of Ni No Kuni II; een exclusief 148-pagina tellend artbook. De game zelf verschijnt in een SteelBook.



PC:

Standaard editie (€59,99) - Volledige game - enkel digitaal verkrijgbaar.

Prince's Edition (€79,99) - Volledige game en Season Pass - enkel digitaal verkrijgbaar.

King's Edition (€139,99) - Volledige game en Musical King Evan's diorama, 148-pagina tellend Artbook, Steelbook en Season Pass. Een ieder die een pre-order plaatst krijgt verder een Special Sword set. De Season Pass zal ook los te verkrijgen zijn en kost dan €20,00.







De verschillende versies geven toegang tot het volgende:



