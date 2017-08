Nieuws: Blade & Soul komt naar de consoles

Door Rene Groen op 08-08-2017 om 15:01 Bron: MMO Culture Vorig jaar lanceerde Blade & Soul in Europa, nadat de game al in 2012 was uitgebracht in Korea. Het betreft een 'fantasy martial-arts massively multiplayer online role-playing game' die werd uitgegeven door NCSOFT en bij de bespreking van hun financiële resultaten hadden ze meer nieuws over de titel. De uitgever heeft namelijk bekend gemaakt dat Blade & Soul onderweg is naar de consoles. Om welke systemen het gaat is nog niet bekend gemaakt en tevens is het wachten op verdere details.



