Nieuws: Oude Dragon Quest games maken comeback

Door Joni Philips op 08-08-2017 om 05:34 Bron: Gamekyo Ontwikkelhuis Square Enix specialiseert zich in Role Playing Games, voornamelijk middels hun langlopende Dragon Quest en Final Fantasy series. Het bedrijf focust schijnbaar op die laatste, die het onder andere met frequente remakes in de kijker houdt. Het lijkt nu schijnbaar hetzelfde te gaan doen voor Dragon Quest. Square Enix heeft namelijk beslist de drie originele Dragon Quest games terug te brengen op Nintendo 3DS en PlayStation 4. De games - waarbij het eerste deel eveneens een bonus is voor het uitspelen van Dragon Quest XI - komen al weldra uit, althans in Japan want een Europese release is nog niet aangekondigd. Het eerste tweetal verschijnt ginds al op 10 augustus, voor respectievelijk 650 en 850 Yen. Het derde deel komt later dit jaar, voor 1500 Yen. Tweeten



